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14:33, 9 сентября 2024Бывший СССР

Белоруссия заявила о росте вооруженных сил в Европе

Минобороны Белоруссии заявило о росте ВС в Европе до 32 тысяч военных

Фото: Lukas Barth / Reuters

В Европе увеличилось количество военных до 32 тысяч. Об этом заявил глава департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко в интервью телекомпании «ВоенТВ».

«Продолжается наращивание вооруженных сил, в частности, в европейском регионе, в Евросоюзе уже мы можем видеть до 32 тысяч военнослужащих как США, так и стран-членов НАТО», — сообщил он.

Ревенко также указал на милитаризацию Польши, Литвы и Латвии. По его словам, эти страны готовятся к приему иностранных контингентов. Помощник главы Минобороны отметил, что Минск предлагал ряд мероприятий для снятия напряженности в регионе. Однако ответа не было, уточнил он.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности (СБ) Белоруссии фиксировал постоянные провокации и различного рода инциденты. Прежде всего на государственной границе республики и Союзного государства со стороны Польши, Украины и стран Балтии.

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