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00:59, 9 сентября 2024Ценности

Беременная плюс-сайз-модель опубликовала фото в бикини

Беременная плюс-сайз-модель Искра Лоуренс опубликовала фото в вязаном бикини

Фото: @iskra

Беременная английская плюс-сайз-модель Искра Лоуренс снялась в откровенном наряде. Данная публикация появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя манекенщица позировала на размещенных фото, стоя у дерева в белом вязаном бикини. Комплект включал в себя топ с лямками на шее, украшенными объемными цветами, и трусы с заниженной талией. При этом купальник обнажал часть груди знаменитости.

Также модель распустила волосы и подчеркнула губы розовой помадой. В подписи она указала, что ребенок должен родиться в сентябре. «Жду не дождусь встречи с тобой», — отметила автор поста.

В августе американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм искупалась голой на природе.

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      Карина Черных
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