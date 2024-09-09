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08:04, 9 сентября 2024Путешествия

Блогерша описала поездку в Европу фразой «больше ценишь жизнь в России»

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Российская тревел-блогерша побывала в Европе и перечислила темные стороны местной жизни. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

«В мире нет идеального места для жизни, везде есть свои преимущества и недостатки. Но когда анализируешь эти неприятные факты о жизни в Европе, общаешься с иностранцами и русскими эмигрантами, то еще больше ценишь свою жизнь в России и понимаешь, насколько у нас все хорошо», — такими словами описала свои эмоции от поездки путешественница.

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Первое, на что она обратила внимание, — высокая стоимость жизни при относительно невысоких зарплатах. По словам россиянки, в таких крупных городах, как Лондон, Париж, Мюнхен, Осло или Цюрих, стоимость аренды жилья может достигать «астрономических сумм».

«Сейчас вы скажете: "Так и зарплаты в этих городах соответствующие", — и окажетесь неправы, потому что стоимость квартир не соответствует доходам, и арендовать квартиру в центре этих мегаполисов — удовольствие не для каждого, лишь богатые европейцы могут себе это позволить», — пояснила блогерша.

Второй неприятный факт о жизни в Европе — чрезмерная бюрократия. Путешественница отметила, что там государство контролирует практически все сферы жизни, начиная от ремонта жилья и заканчивая выбросом мусора.

«Например, в Германии существует обязанность сортировать мусор по нескольким категориям, и неправильная сортировка может привести к серьезным штрафам. За соблюдением закона наблюдают сами граждане и запросто могут пожаловаться на нарушителя — и без разницы, будет это просто коллега, сосед, товарищ или друг», — рассказала она.

Россиянка добавила, что в европейских странах процесс получения различных разрешений и документов слишком долгий, требует много усилий и неприятной бумажной волокиты.

Кроме того, автор подчеркнула, что в последнее время европейцы все больше сталкиваются с давлением со стороны правительства и общества в вопросах толерантности.

«Как у нас в России каждый крупный работодатель обязан выделить вакансию для инвалидов и людей с ограниченными возможностями, так в Европе компании должны принять в штат представителя от каждой группы населения (понятно же, о чем речь?)» — рассказала она.

Другие неприятные факты, которые перечислила путешественница, — ограничения на личную свободу, долгая медицина и высокие налоги и социальные взносы.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла истинное отношение жителей Европы к россиянам. По ее словам, абсолютно все иностранцы, узнав, что она русская, очень сильно удивлялись.

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      Алина Черненко
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