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15:48, 9 сентября 2024Экономика

Украина ужесточила лимиты на расчеты картами за рубежом

Нацбанк Украины ужесточил условия для расчетов картами на роскошь за рубежом

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Национальный банк Украины объявил о новых ограничениях на расчеты с использованием банковских карт, выпущенных украинскими банками, за пределами страны для противодействия оттоку капитала. Детали изменений описаны в Telegram-канале регулятора.

Ужесточение касается покупки часов, ювелирных изделий, изделий из серебра, драгоценных камней, монет за рубежом. Потратить на такие предметы роскоши с карты можно будет не более 100 тысяч гривен в месяц (2,4 тысячи долларов). Введено ограничение и на операции с агентами и менеджерами по недвижимости — не более 500 тысяч гривен в месяц (12,2 тысячи долларов).

Вместе с тем НБУ снял некоторые ранее введенные ограничения, в том числе на покупку и перевод иностранной валюты юридическими лицами-резидентами, которые являются субъектами электронной коммерции, для уплаты НДС в страны Евросоюза, и на компенсацию уплаченных купонных платежей по еврооблигациям.

Ранее стало известно, что с 1 октября этого года Нацбанк установит лимиты на переводы с карты на карту для физических лиц. Для этого выбрана сумма в 150 тысяч гривен в месяц (3,6 тысячи долларов), которая, по подсчетам регулятора, затронет не более двух процентов клиентов банков.

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