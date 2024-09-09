Чеченца приговорили к 15 годам тюрьмы в Бельгии за подготовку теракта

Belga: чеченец Абубакар С. получил 15 лет тюрьмы в Бельгии за подготовку теракта

В Бельгии чеченец Абубакар С. получил 15 лет тюрьмы за подготовку террористического акта. Об этом сообщает агентство Belga.

Согласно обвинению, 26-летний уроженец Чечни, проживающий в Бельгии, якобы планировал теракт в еврейском квартале Антверпена, а также хотел напасть на бар, где собираются представители ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено).

Прокуратуре удалось доказать суду, что эти планы находились на достаточно продвинутом уровне подготовки. Обвинение запрашивало 18 лет тюрьмы. Раскрыть планы теракта позволила работа агента под прикрытием, который вступил в контакт с Абубакаром С. под видом продавца оружия.

Уточняется, что суд города Брюгге также приговорил к восьми года заключения его супругу Лизу М. Еще двое соучастников, в том числе брат главного обвиняемого, были приговорены к четырем годам заключения условно за участие в деятельности террористической группировки.

Ранее троих выходцев из Чечни обвинили в подготовке теракта на территории Бельгии от имени террористический группировки «Вилаят Хорасан», которая принадлежит афганскому крылу террористической организации «Исламское государство» (ИГ, или ИГИЛ; запрещенная в России террористическая организация).