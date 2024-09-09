Число отравившихся шаурмой жителей в российском городе выросло

Число отравившихся шаурмой в Карелии выросло до 115 человек

Число россиян, отравившихся шаурмой в карельском городе Сегежи, выросло до 115. Об этом сообщает республиканский Роспотребнадзор в группе во «ВКонтакте».

«По состоянию на 09:00 мск 09.09.2024 года всего в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия" поступило 115 экстренных извещений на случаи острых кишечных инфекций», — говорится в сообщении.

В числе пострадавших, отметили в управлении, 48 детей. У всех отравившихся заболевания протекают в среднетяжелой форме. У пострадавших диагностировали сальмонеллез.

О массовом отравлении шаурмой в Сегежи стало известно 4 сентября. Следователи прокуратуры установили, что все пострадавшие покупали готовую еду в одной и той же точке общепита. Затем появилась информация об увеличении числа отравившихся до 113.