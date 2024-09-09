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13:46, 9 сентября 2024Россия

Депутат Госдумы сохранил кувалду Пригожина «до возвращения Жени»

Депутат ГД Миронов: кувалда Пригожина будет в моем кабинете до возвращения Жени

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме депутат Сергей Миронов рассказал, что кувалда, подаренная ему основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным, по-прежнему хранится в его кабинете и ждет возвращения бизнесмена. Его слова приводит портал Daily Storm.

Как заявил политик, кувалда, которую он сохранил, всегда будет ждать Пригожина. «На подоконнике в кабинете моем. И всегда будет там. Пока Женя не вернется, будет там», — рассказал Миронов.

О том, что Пригожин прислал кувалду Миронову, стало известно в январе 2023 года. На инструменте написано «Миронову С.М. от ЧВК "Вагнер". 13.01.23 Бахмут — Соледар». По словам депутата, с помощью этой кувалды нужно пробить брешь в нацистской идеологии. Он заявлял, что пользовался подаренным инструментом.

Кувалды, предположительно, использовались бойцами ЧВК «Вагнер» для внесудебных расправ. Так, 13 ноября 2022 года в соцсетях распространились видеокадры, на которых мужчину, представившегося Евгением Нужиным, якобы казнили кувалдой за то, что он, являясь бойцом ЧВК, перешел на сторону Вооруженных сил Украины.

Самолет с Евгением Пригожиным разбился 23 августа 2023 года в Тверской области.

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      Марк Леонов
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