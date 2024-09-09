Раскрыто влияние баклажанов на настроение

Диетолог Соломатина рассказала, что баклажаны могут улучшить настроение

Употребление баклажанов в пищу может улучшить настроение, заверила диетолог Елена Соломатина. Влияние овоща на эмоциональное состояние она раскрыла в интервью радио Sputnik.

Соломатина отметила, что баклажаны содержат полезную для организма клетчатку, улучшающую работу иммунной системы и кишечника. По словам диетолога, в кишечнике находится до 80 процентов клеток иммунной системы. Она объяснила, что по этой причине от его состояния зависит настроение и психологическое состояние человека.

Баклажаны также богаты витамином С, калием, необходимыми для здоровья сердца, а также кобальтом, фолиевой кислотой, магнием, добавила Соломатина.

Диетолог уточнила, что, чтобы получить максимальное количество полезных веществ, этот овощ необходимо правильно приготовить. Она рекомендовала запекать или тушить баклажаны.

Ранее Соломатина предупредила, что из-за употребления моркови может измениться цвет кожи. Она объяснила, что в моркови есть бета-каротин, из-за чего когда-то сок этого овоща использовали вместо автозагара.