Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:41, 9 сентября 2024Забота о себе

Раскрыто влияние баклажанов на настроение

Диетолог Соломатина рассказала, что баклажаны могут улучшить настроение

Фото: Önder Örtel / Unsplash

Употребление баклажанов в пищу может улучшить настроение, заверила диетолог Елена Соломатина. Влияние овоща на эмоциональное состояние она раскрыла в интервью радио Sputnik.

Соломатина отметила, что баклажаны содержат полезную для организма клетчатку, улучшающую работу иммунной системы и кишечника. По словам диетолога, в кишечнике находится до 80 процентов клеток иммунной системы. Она объяснила, что по этой причине от его состояния зависит настроение и психологическое состояние человека.

Баклажаны также богаты витамином С, калием, необходимыми для здоровья сердца, а также кобальтом, фолиевой кислотой, магнием, добавила Соломатина.

Диетолог уточнила, что, чтобы получить максимальное количество полезных веществ, этот овощ необходимо правильно приготовить. Она рекомендовала запекать или тушить баклажаны.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье» Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье»Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
14 апреля 2017

Ранее Соломатина предупредила, что из-за употребления моркови может измениться цвет кожи. Она объяснила, что в моркови есть бета-каротин, из-за чего когда-то сок этого овоща использовали вместо автозагара.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о бегстве ВСУ из Красногоровки

      В Британии сообщили о проблемах с обещаннами Украине ракетами

      Россиян предупредили о самых опасных бессимптомных болезнях

      Российский стилист назвал самый модный тренч на осень

      В Казани расправились с полковником-танкистом. Он дружил с начальником Генштаба

      В России допустили появление нового массового направления туризма

      Экс-главу МИД Украины обнаружили с беляшом на вокзале

      По делу об отравлениях на избирательных участках в Петербурге задержали завпроизводством

      В России спрогнозировали рост торговли с азиатской страной

      В Африке пообещали активнее бороться с опустыниванием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше