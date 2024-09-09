Диетолог рекомендовала ограничить потребление овощей и фруктов при некоторых болезнях

Диетолог Соломатина: овощи и фрукты опасны при болезнях ЖКТ

При некоторых заболеваниях потребление фруктов и овощей необходимо ограничить, считает диетолог Елена Соломатина. Ее мнение приводит «Вечерняя Москва».

Соломатина отметила, что обычно рекомендуется съедать в день около полкилограмма овощей и фруктов. Однако она призвала отказаться от ряда фруктов при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). «Виноград, бананы и хурму врачи даже исключают из диет. Их также убирают из рациона при склонности к лишнему весу или проблемах с сахаром», — указала Соломатина.

Специалист пояснила, что фрукты могут быть опасны из-за содержания в них большого количества органических кислот, которые, попадая в кишечник, способны ухудшить течение хронических и острых форм болезней ЖКТ. Кроме того, по ее словам, фруктоза провоцирует аппетит и провоцирует набор лишнего веса.

Соломатина добавила, что овощи также нельзя назвать абсолютно безопасными. Она уточнила, что клетчатка, которая в них находится, выполняет в организме роль ершика. Это полезно здоровому человеку, но если ткани в кишечнике воспаленные, лишь ухудшит состояние пациента, отметила диетолог.

Ранее нутрициолог Жанна Тиханычева предупредила, что негативные последствия могут возникнуть и при употреблении яблок. По ее словам, фрукты могут содержать остатки пестицидов и вызывать аллергию.