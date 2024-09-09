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12:31, 9 сентября 2024Бывший СССР

Названа главная ошибка ВСУ в Курской области

Глазунов: ВСУ не стоило начинать кампанию под Курском при отсутствии резервов

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не стоило начинать военную кампанию в Курской области при отсутствии достаточного количества резервов. Главную ошибку украинской армии под Курском специалист назвал в беседе с «Лентой.ру»

«На Украине нет вообще резервов, они вынуждены снимать военные подразделения с других фронтов, чтобы перебросить в Курск, ослабляя фронт в Донецкой области и так далее. Какой был смысл наступать при отступлении на других фронтах? (...) Возможно, расчет был на то, что захват Курска позволит шантажировать Россию на мирных переговорах», — объяснил Глазунов.

Без мощных и сильных резервов нельзя наступать — это азбука военного искусства. Наступление всегда предполагает большие потери, и они должны восполняться резервами. На место выбывших частей, которые понесли огромные потери, приходят резервные части — если нет больших резервов, то смысла наступать нет: ты потеряешь все, в итоге все равно придется наступать

Олег Глазуноввоенный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

Ранее бывший аналитик Пентагона Роберт Инглиш заявил, что провал атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область может переполнить чашу терпения украинцев и стать «финальным ударом» для президента страны Владимира Зеленского. По его словам, украинское общество считает, что Зеленский провалил две предыдущие крупные кампании. В связи с этим неудача в Курской области может стать фатальной, подчеркнул аналитик.

«Если вторжение в Курскую область превратится в удержание территорий дорогой ценой, пока ослабленные украинские войска теряют ключевые города в ДНР, то это может стать финальным ударом для Зеленского», — считает Инглиш.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.

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      Варвара Кошечкина
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