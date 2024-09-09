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14:17, 9 сентября 2024Интернет и СМИ

Глава канала «Пятница!» оценил будущее телевидения в России

Глава канала «Пятница!» Картозия: телевидение в России может пережить интернет

Кадр: Надежда Стрелец / YouTube

Генеральный директор телеканала «Пятница!» Николай Картозия оценил будущее телевидения в России. На эту тему он порассуждал в интервью Надежде Стрелец, запись доступна на YouTube.

«Телек останется, в нашей стране он вообще может пережить интернет», — высказался глава «Пятницы!». Картозия назвал модным дискурсом слова людей о том, что они не смотрят телевизор. По его мнению, такие люди, по сути, смотрят телевизор в интернете.

«Есть две вещи у телевизора, которыми он манит: первое — это лень, да в YouTube много чего найти можно, но это что-то гуглить, искать, а вторая вещь, которую недооценивают, — это магия, это ощущение, что сейчас вместе с тобой это смотрят миллионы людей, в интернете такого нет, это для одиночек», — отметил Картозия. Он добавил, что «магия» телевидения особенно проявляется в праздники.

По словам гендиректора канала, на телевидении выделяются огромные бюджеты, благодаря чему создаются много различных шоу, которые невозможно сделать на YouTube.

Ранее Николай Картозия сравнил заработок на ТВ и в интернете. Он заявил, что доход тех, кто работает на телевидении, превышает заработок блогеров от рекламы в интернете.

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      Олег Давыдов
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