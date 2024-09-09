Глава МИД КНР Ван И посетит Россию 11-12 сентября

Министр иностранных дел Китая Ван И прибудет в Россию с визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Мао Нин.

Глава внешнеполитического ведомства посетит Санкт-Петербург по приглашению секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу 11-12 сентября для участия во встрече высоких представителей стран БРИКС.

Ранее в министерстве иностранных дел Китая заявили, что КНР готова продвигать отношения с Россией на новый уровень, укрепляя взаимное доверие между странами. В ведомстве добавили, что в 2024 году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений России и Китая, а также открытие годов культуры России и Китая.