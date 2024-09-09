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00:14, 9 сентября 2024Интернет и СМИ

Глава «Царьграда» женился на детском омбудсмене Львовой-Беловой

Глава «Царьграда» Малофеев женился на детском омбудсмене Львовой-Беловой
Константин Малофеев

Константин Малофеев. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Бизнесмен и глава телеканала «Царьград» Константин Малофеев женился на уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Об этом пишет Baza в Telegram-канале со ссылкой на источники.

По их информации, свадьба состоялась 8 сентября. Дата могла быть выбрана неслучайно: этот день связан с памятью покровителей брака святых мучеников Адриана и Наталии.

Слухи об отношениях предпринимателя и омбудсмена появились прошлой зимой, когда их заметили державшимися за руки во время крестного хода в Екатеринбурге.

39-летняя Львова-Белова уже была замужем за священником Русской православной церкви (РПЦ) Павлом Когельманом. У нее девять детей, четверо из них приемные. 50-летний Малофеев тоже уже состоял в браке, у него трое детей.

В июле 81-летний миллиардер из Германии, бывший владелец модельного агентства «Вильгельмина» Хорст-Дитер Эш венчался на 26-летней девушке из Санкт-Петербурга по имени Алина. Церемония последовала за рождением их первого общего ребенка в мае, а скромная свадьба состоялась в марте.

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      Марина Совина
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