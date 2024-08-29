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13:33, 29 августа 2024Из жизни

81-летний немецкий миллиардер обвенчался с 26-летней россиянкой

26-летняя россиянка стала женой 81-летнего немецкого миллиардера Хорст-Дитер Эша

Фото: Freepik

81-летний миллиардер из Германии обвенчался с 26-летней девушкой из России. Об этом пишет BILD.

Бывший владелец модельного агентства «Вильгельмина» Хорст-Дитер Эш женился на 26-летней девушке из Санкт-Петербурга по имени Алина 3 июля. Скромная свадьба последовала за рождением их первого общего ребенка в мае. При этом крещение младенца прошло сразу после венчания в часовне отеля роскошного мексиканского курорта One and Only.

На свадьбу немецкого миллиардера было приглашено 22 гостя, сначала их угостили шампанским, затем подали томатный суп, томленые креветки и мексиканский десерт чуррос. Играл оркестр мариачи. «Это был лучший день в моей жизни. Меня ошеломляет тот факт, что свадьба и крещение следовали одно за другим, это может стать рекордом для Книги Гиннесса», — сказал Эш.

Алина получила отличную подготовку в Санкт-Петербурге и Москве. Она из очень богатой семьи, поэтому финансовое положение не имеет значения. Я стараюсь баловать ее так же, как ее баловали в доме ее родителей. Речь идет не о намерении разбогатеть. Наши любовные отношения крепки и не зависят от финансовых вопросов

Хорст-Дитер Эшнемецкий миллиардер
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Предприниматель Хорст-Дитер Эш купил модельное агентство «Вильгемина» в Нью-Йорке в 90-е годы и сделал его одним из крупнейших в мире. В последние годы бизнесмен продавал элитную недвижимость в Мексике, но сейчас вышел на пенсию и полностью отошел от дел, чтобы посвящать все время семье. Муж и жена планируют купить дом к югу от Мюнхена или в Австрии. Они хотят пожить полгода в Европе и, как и раньше, перезимовать в Лос-Кабосе, Мексика.

Ранее сообщалось, что 81-летний австралийский миллиардер Роберт Уайт, занимающий 141-е место в стране по размерам своего состояния, тайно обручился с 38-летней Алессандрой Эдди. Известие вызвало недовольство у Николаса Эдди — отца возлюбленной миллиардера.

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      Антонина Черташ
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