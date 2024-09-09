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20:30, 9 сентября 2024Из жизни

Голый мужчина сбежал от полиции и спрятался с мусорном контейнере

В США подозреваемый в угоне спрятался в мусоре, чтобы скрыться от полиции

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Полицейская собака нашла голого подозреваемого в мусоре. Об этом пишет Daily Mirror.

Джейкоб Мэтью Паттерсон из штата Вашингтон попал в розыск после того, как 11 августа полицейские заметили его спящим в украденном автомобиле. Мужчину попытались задержать сразу, но Паттерсон проснулся, успел завести машину и оторваться от полицейских. Поскольку он ехал на высокой скорости, то возле Сиэтла попал в аварию. Там он покинул машину, оставив внутри партнершу и их четырехлетнего сына. Мужчина сумел сбежать от полиции.

Спустя неделю Паттерсона снова заметили в машине в городе Фредериксон. Выяснилось, что машина принадлежала его партнерше, которая и на этот раз была внутри. Полицейские окружили машину, но их внимание отвлек вышедший из автомобиля ребенок. После этого оказавшийся голым подозреваемый выбежал с другой стороны и скрылся в жилом массиве. В какой-то момент он перепрыгнул через зеленую изгородь и спрятался в мусорном контейнере возле дома. Однако это не спасло мужчину: в мусоре его обнаружила служебная собака по кличке Бронко.

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Паттерсон отказывался вылезать из бака, пока его не убедили, что Бронко не будет на него нападать. Ему предъявили обвинения и поместили под стражу. Сына Паттерсона передали сотрудникам социальных служб.

Ранее сообщалось, что мальчик их Британии нашел у себя под кроватью вора в детских трусах. Преступник не успел покинуть дом к приходу хозяев и надеялся дождаться момента, когда они лягут спать.

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      Антонина Черташ
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