Голый мужчина сбежал от полиции и спрятался с мусорном контейнере

В США подозреваемый в угоне спрятался в мусоре, чтобы скрыться от полиции

Полицейская собака нашла голого подозреваемого в мусоре. Об этом пишет Daily Mirror.

Джейкоб Мэтью Паттерсон из штата Вашингтон попал в розыск после того, как 11 августа полицейские заметили его спящим в украденном автомобиле. Мужчину попытались задержать сразу, но Паттерсон проснулся, успел завести машину и оторваться от полицейских. Поскольку он ехал на высокой скорости, то возле Сиэтла попал в аварию. Там он покинул машину, оставив внутри партнершу и их четырехлетнего сына. Мужчина сумел сбежать от полиции.

Спустя неделю Паттерсона снова заметили в машине в городе Фредериксон. Выяснилось, что машина принадлежала его партнерше, которая и на этот раз была внутри. Полицейские окружили машину, но их внимание отвлек вышедший из автомобиля ребенок. После этого оказавшийся голым подозреваемый выбежал с другой стороны и скрылся в жилом массиве. В какой-то момент он перепрыгнул через зеленую изгородь и спрятался в мусорном контейнере возле дома. Однако это не спасло мужчину: в мусоре его обнаружила служебная собака по кличке Бронко.

Паттерсон отказывался вылезать из бака, пока его не убедили, что Бронко не будет на него нападать. Ему предъявили обвинения и поместили под стражу. Сына Паттерсона передали сотрудникам социальных служб.

Ранее сообщалось, что мальчик их Британии нашел у себя под кроватью вора в детских трусах. Преступник не успел покинуть дом к приходу хозяев и надеялся дождаться момента, когда они лягут спать.

