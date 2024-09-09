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16:34, 9 сентября 2024Из жизни

Кит ударил дайвера хвостом и подбросил его в воздух

В Австралии кит задел дайвера хвостом и подбросил его в воздух на метр

Кадр: Nine News

Дайвер из Австралии пострадал из-за проплывающего мимо кита. Об этом сообщает Unofficial Networks.

Группа туристов отправилась с экскурсией компании Aqua Adventures в океан от порта города Саутпорт, чтобы погрузиться с масками и понаблюдать за горбатыми китами, которые мигрируют на юг. После прибытия группа прыгнула в воду вместе с гидами. Они зацепились за трос, чтобы было удобнее наблюдать за животными. Вскоре к ним подплыла группа из трех горбачей. Один из них случайно коснулся троса хвостом и резко взмахнул им. Хвост задел гида, который оказался ближе всего к киту. Удар был такой силы, что выкинул дайвера из воды и подбросил его в воздух примерно на метр.

«Все, что мы делаем во время нашего погружения, зависит от китов. Все, что происходит, просто происходит. Мы думаем, что трос, на котором мы висели, коснулся хвоста кита. Как бы мы отмахнулись от незнакомого прикосновения, так отмахнулся от него и кит, просто над ним оказался человек!» — сказал представитель Aqua Adventures. Гид не пострадал от удара.

В прибрежных водах к югу от Австралии пролегает часть миграционного маршрута горбатых китов, по которому тысячи млекопитающих путешествуют из вод Антарктиды в более теплые места у побережья Квинсленда. Эта миграция является одной из самых длинных, горбачи ежегодно преодолевают более десяти тысяч километров.

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Ранее сообщалось, что житель Австралии столкнулся с китом, который едва не утопил его. Животное вынырнуло из воды в трех метрах от серфера. Во время падения он задел голову и плечо мужчины и потянул его вниз.

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      Антонина Черташ
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