Китайским товарам в России предсказали подорожание из-за проблем в расчетах

Властопуло: китайские товары подорожают для россиян на 7-20 % из-за санкций

Из-за проблем в расчетах между Россией и Китаем стоимость товаров может вырасти на 7-20 процентов. Подорожание импорта из КНР предсказал гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло, его слова приводит НСН.

Из опасения вторичных санкций некоторые китайские банки начали отказывать локальным поставщикам, сотрудничающим с российскими импортерами, в открытии счетов в провинции, отличной от той, в которой сами поставщики ведут основную деятельность. Новые ограничения усилили неопределенность с расчетами российского бизнеса с КНР.

По словам Властопуло, китайские товары занимают практически половину импорта, а потому отказываться от них не будут. Однако бизнесу придется подстроиться к новым сложностям: вырастут издержки, а следовательно, поднимутся и цены товаров.

«Сейчас мы видим проблемы с платежами, они выполняются через платежных агентов, через третьи страны. Это все в среднем добавляет к стоимости товаров от 7 до 15 процентов, зависит от вида товаров. Чем хуже ситуация с расчетами, чем больше давление со стороны западных регуляторов, тем издержки будут выше. Импортный товар китайский подорожает до 20 процентов в ближайшее время», — пояснил он.

Российский бизнес, ведущий торговлю с Китаем, вынужден использовать различные ухищрения, а потому похож на «крадущегося в ночи татя», заявил глава МСП Банка Иван Подберезняк. По мнению банкира, найти способ устойчивого обхода санкций, например, в виде цифровых рубля или юаня, не получится, так как корень проблемы лежит в политической плоскости.