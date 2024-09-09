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12:23, 9 сентября 2024Наука и техника

Крейсер «Юрий Долгорукий» модернизируют

«Известия»: на подводном крейсере «Юрий Долгорукий» проведут модернизацию

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» проекта 955 «Борей» модернизируют в ходе проведения ремонта. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

«Скорее всего, на лодке будет проведена замена большей части начинки корабля, и проект лодки может измениться на 955М, где "М" — модернизация. Понятно, что шахты комплекса "Булава" менять не будут, но системы обеспечения пуска ракет за прошедшие 20 лет стали несколько меньше, а значит, высвободится пространство, которое может быть использовано для других целей», — пишет издание.

Автор отметил, что по итогам первого ремонта подлодки конструкторы определят порядок обслуживания других кораблей проекта. Также в ходе работ будут собраны данные для ремонта и замены оборудования серийных подлодок проекта 955. Это позволит сократить сроки проведения работ.

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Ранее в сентябре глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев сообщил, что крейсер «Юрий Долгорукий» проходит первый плановый ремонт, который продлится 2-3 года.

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      Даниил Иринин
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