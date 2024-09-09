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14:25, 9 сентября 2024Культура

Макрон продолжил настаивать на замене исторических витражей в Нотр-Даме

Cnews: Макрон хочет заменить исторические витражи в Нотр-Даме на современные

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает настаивать на том, чтобы часть исторических витражей в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам) была заменена на современные. Об этом сообщает телеканал Cnews.

Речь идет о витражах, которые не пострадали в ходе пожара в 2019 году. Отмечается, что французский лидер выступает с подобной инициативой, несмотря на резкую критику в стране.

Так, в июле Французская национальная комиссия по культурному наследию и архитектуре запретила установку современных витражей, однако в министерстве культуры страны сообщили, что проект президента не был свернут. Уточняется, что восемь современных художников предложат свои решения.

Ранее во Франции назвали срок открытия Нотр-Дама.

15 апреля 2019 года на строительных лесах около Нотр-Дама произошло возгорание. Пожар быстро перешел на здание, вследствие чего были охвачены огнем крыша и балки. Позднее из-за произошедшего рухнул шпиль собора. Пожар ликвидировали только через день. На восстановление храма был собран миллиард евро. Тогда президент Франции заявил, что Нотр-Дам восстановят за пять лет, однако некоторые эксперты предположили, что работа над собором продолжится более 10 лет.

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