Медикам пришлось эвакуировать из квартиры почти 200-килограммового москвича

В Москве эвакуируют из квартиры почти 200-килограммового мужчину

В Москве бригада скорой помощи приехала к почти 200-килограммовому мужчине, который пожаловался на плохое самочувствие. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Утром 62-летний житель столицы вызвал медиков, пожаловавшись на проблемы с сердцем. По данным канала, в анамнезе у него имеется сахарный диабет и грыжа. Мужчина прикован к кровати и не может передвигаться самостоятельно.

Для эвакуации москвича из квартиры на востоке столицы на место пришлось вызвать спасателей.

Ранее в Дагестане 130-килограммовый пациент застрял в аппарате МРТ. Медикам пришлось доставать пациента руками. От повторного исследования житель республики оказался.