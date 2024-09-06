В Дагестане 130-килограммовый пациент застрял в аппарате МРТ

В Дагестане пациент весом 130 килограммов застрял в аппарате МРТ

В Махачкале пациент весом около 130 килограммов пришел на обследование в дагестанскую больницу и застрял в аппарате МРТ. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мужчина наполовину заехал в аппарат, однако не смог полностью лечь в трубу, так как застрял. Врачи руками достали пациента из аппарата. Дагестанец впоследствии отказался повторно сделать обследование на аппарате, из-за чего его курс лечения скорректируют.

В июле в Уфе спасателям пришлось выносить к медикам 200-килограммового мужчину, так как он самостоятельно не мог передвигаться. За помощью спасателей обратилась бригада скорой помощи, которая приехала на вызов к мужчине.

В апреле 54-летнего мужчину весом больше 300 килограммов четыре часа вызволяли из квартиры. Жителя столицы, который не выходил из дома более 10 лет, разместили в автомобиле скорой помощи повышенной вместимости.