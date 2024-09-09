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20:57, 9 сентября 2024Бывший СССР

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Ирана

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Ирана Амузегара из-за России

Фото: Evren Kalinbacak / Shutterstock / Fotodom

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Ирана Шахрияра Амузегара из-за сообщений о якобы поставке России ракет. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства в Telegram.

Украинский МИД выразил «глубокое беспокойство» из-за сообщений о возможной отправке Ираном баллистических ракет в РФ. «Иранскому дипломату был передан соответствующий комментарий (…) и в жесткой форме высказано предупреждение», — говорится в публикации.

Ведомство пригрозило, что если такие сообщения подтвердятся, то это будет иметь разрушительные и непоправимые последствия для отношений между Украиной и Ираном.

9 сентября иранский МИД опроверг сообщения американских СМИ о якобы передаче ракет России для использования на Украине. Официальный представитель ведомства Насер Канаани назвал эту информацию необоснованной. Он объяснил, что подобные сообщения преследуют конкретные политические цели.

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      Кристина Есикова
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