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13:17, 9 сентября 2024Россия

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны: за сутки ВСУ потеряли до 620 человек в Курской области

Фото: Alina Smutko / Reuters

За минувшие сутки подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли до 620 человек на территории Курской области. Об этом говорится в сводке Минобороны об отражении попытки вторжения на российскую территорию.

Помимо живой силы, в ходе боев противник потерял один танк, две БМП и один бронетранспортер. Кроме того, российские войска уничтожили десять артиллерийских орудий ВСУ.

Также за сутки армия России на указанном участке уничтожила три склада боеприпасов противника.

Бои в приграничных районах Курской области начались в начале августа. По районам сосредоточения живой силы и техники ВСУ постоянно наносится огневое поражение.

9 сентября Минобороны сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Мемрик в Донецкой народной республике. Боевые действия на этом направлении ведут бойцы группировки российских войск «Центр».

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      Алан Босиков
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