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14:27, 9 сентября 2024Россия

Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ в Курской области

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 240 военнослужащих в Курской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 240 военнослужащих. Об этом, озвучивая суточные потери противника, сообщили журналистам в Минобороны России.

Помимо этого, противник потерял до 13 единиц бронетехники, среди которых два танка и 11 бронированных машин. Российским военным удалось уничтожить артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и 10 автомобилей в Курской области.

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Потери противника с начала боевых действий, которые продолжаются в приграничье больше месяца, составили более 11400 человек. Как отчитались в оборонном ведомстве, операция по уничтожению формирований ВСУ в курском приграничье продолжается.

Ранее в Минобороны сообщили, что в Курской области российские военные уничтожили группу пехоты ВСУ. Удары нанесли экипажи самоходных орудий 2С9 «Нона-С» калибра 120 миллиметров.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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