Минобороны заявило об уничтожении группы пехоты ВСУ в Курской области

МО: экипажи орудий 2С9 «Нона-С» уничтожили группы пехоты ВСУ в Курской области

В Курской области российские военные уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны России, пишет ТАСС.

Там уточнили, что удары нанесли экипажи самоходных орудий 2С9 «Нона-С» калибра 120 миллиметров. Позиции ВСУ удалось обнаружить в ходе разведывательно-поисковых действий и средств воздушной разведки.

«Экипажи самоходных орудий "Нона" совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили живую силу украинских боевиков в лесополосе», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что боевая работа велась ночью с использованием приборов ночного видения и тепловизионной аппаратуры. Такие меры предпринимаются для того, чтобы исключить обнаружение орудий средствами воздушной разведки ВСУ.

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по личному составу и бронетехнике в Курской области. Удары наносились авиационными средствами поражения С-13 по разведанным целям. После выполнения боевых задач экипаж вернулся на площадку вылета.