Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:42, 9 сентября 2024Россия

Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области

МО: экипаж Ми-28НМ авиаракетами уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по личному составу и бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Там уточнили, что удары наносились авиационными средствами поражения С-13 по разведанным целям. Они находились в приграничном районе Курской области. Экипаж вернулся на площадку вылета после выполнения боевых задач.

«По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены», — рассказали в ведомстве.

Ранее российский военный в Курской области в ходе боев за село Малая Локня уничтожил боевую машину пехоты (БМП). Сначала российским военным удалось подбить украинскую БМП, а когда солдаты ВСУ отступили, было решено ее уничтожить.

В Курской области почти пять недель идут бои с ВСУ. Президент России Владимир Путин заявлял, что в связи с тем, что Украина атаковала Курскую область, ее позиции на ключевых направлениях спецоперации ослабли. Противник, по словам президента, несет большие потери, из-за чего фронт может обрушиться на нескольких направлениях.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Александр Масляков два года боролся с онкологией. Как прошли последние дни его жизни?

      Россиянам рассказали об особенностях двойной индексации пенсий с 2025 года

      Житель курского поселка рассказал о сжигающих жилые дома дронах ВСУ

      Российскому военному дали восемь лет за расправу над сделавшим ему замечание мужчиной

      В России три девушки заживо сгорели в вылетевшем с дороги автомобиле

      В США заявили о «финальном ударе» по Зеленскому

      ССО ВСУ возглавили ударный кулак под Курском

      Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области

      Последствия ограничений для российских импортеров со стороны Киргизии оценили

      Стало известно о возможности условно-досрочного освобождения осужденного Бородина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше