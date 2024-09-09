Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области

МО: экипаж Ми-28НМ авиаракетами уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по личному составу и бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Там уточнили, что удары наносились авиационными средствами поражения С-13 по разведанным целям. Они находились в приграничном районе Курской области. Экипаж вернулся на площадку вылета после выполнения боевых задач.

«По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены», — рассказали в ведомстве.

Ранее российский военный в Курской области в ходе боев за село Малая Локня уничтожил боевую машину пехоты (БМП). Сначала российским военным удалось подбить украинскую БМП, а когда солдаты ВСУ отступили, было решено ее уничтожить.

В Курской области почти пять недель идут бои с ВСУ. Президент России Владимир Путин заявлял, что в связи с тем, что Украина атаковала Курскую область, ее позиции на ключевых направлениях спецоперации ослабли. Противник, по словам президента, несет большие потери, из-за чего фронт может обрушиться на нескольких направлениях.