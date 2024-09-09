Российский боец Армян уничтожил в Курской области БМП ВСУ канистрой с бензином

Российский военный в Курской области в ходе боев за село Малая Локня уничтожил боевую машину пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) канистрой бензина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойцов 44-го армейского корпуса Вооруженных сил (ВС) РФ.

Сначала российским военным удалось подбить украинскую БМП, а когда солдаты ВСУ отступили, было решено ее уничтожить. К БМП подъехал боец 1009-го полка с позывным Армян, он уничтожить технику с помощью канистры с бензином.

При этом украинские военные были где-то рядом и могли открыть огонь по Армяну.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ в Курской области скоро выдохнутся с большими ежедневными потерями техники и личного состава.