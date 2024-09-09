Мирный житель получил ранения при обстреле российского региона из РСЗО

Мирный житель пострадал при обстреле Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Речь идет об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Грузское Борисовского района области.
«Женщину с контузией бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи. Пострадавшая доставляется в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал чиновник.
При обстреле повреждения получили три частных домовладения. Там зафиксировали посеченные кровли и заборы, а также выбитые окна. В одном из домов повреждена газовая труба.
Ранее Гладков сообщил, что после атаки беспилотника ВСУ в Волоконовском районе Белгородской области загорелись резервуары с топливом. «В результате взрыва произошло возгорание резервуаров. Пожарными расчетами производится тушение пожара», — рассказал чиновник.