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20:49, 9 сентября 2024Россия

Мирный житель получил ранения при обстреле российского региона из РСЗО

Житель Белгородской области пострадал при обстреле села Грузское из РСЗО
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Колядин / РИА Новости

Мирный житель пострадал при обстреле Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Речь идет об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Грузское Борисовского района области.

«Женщину с контузией бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи. Пострадавшая доставляется в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал чиновник.

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При обстреле повреждения получили три частных домовладения. Там зафиксировали посеченные кровли и заборы, а также выбитые окна. В одном из домов повреждена газовая труба.

Ранее Гладков сообщил, что после атаки беспилотника ВСУ в Волоконовском районе Белгородской области загорелись резервуары с топливом. «В результате взрыва произошло возгорание резервуаров. Пожарными расчетами производится тушение пожара», — рассказал чиновник.

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      Никита Абрамов
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