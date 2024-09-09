Мужчина с ампутированным пенисом рассказал о своей сексуальной жизни

33-летний мужчина рассказал о сексуальной жизни после того, как ему удалили большую часть члена из-за трагического несчастного случая. Своей историей он поделился на форуме Reddit.

По словам мужчины, четыре года назад его мотоцикл попал под машину, и металлический лом порвал ему пенис. Врачи попытались сделать реконструкцию полового органа, но через неделю началось угрожающее жизни заражение, и член ампутировали. «Ментально первый год был ужасным, я провел много времени со своим психотерапевтом. Не считал больше себя мужчиной, не хотел сохранять брак, думал, что никогда больше не смогу смотреть на жену», — вспоминает он.

Сперва автор поста пытался подавлять сексуальное желание, но позже научился вести интимную жизнь с ампутированным пенисом. Мужчина признал, что хотя теперь его анатомия устроена немного по-другому, он все же способен вступить в близость и эякулировать. Однако при эякуляции его сперма не «извергается», как у здоровых мужчин, а «вытекает».

Ранее ученые рассказали историю 60-летнего мужчины, мошонка раздулась настолько, что полностью спрятала пенис и стала свисать ниже колен. Его состояние называют лимфедемой мошонки, или слоновой болезнью, при тяжелом течении которой скопление жидкости вызывает сильный отек мягких тканей.