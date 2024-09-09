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05:24, 9 сентября 2024Забота о себе

Мужчина с ампутированным пенисом рассказал о своей сексуальной жизни

Фото: Freepik

33-летний мужчина рассказал о сексуальной жизни после того, как ему удалили большую часть члена из-за трагического несчастного случая. Своей историей он поделился на форуме Reddit.

По словам мужчины, четыре года назад его мотоцикл попал под машину, и металлический лом порвал ему пенис. Врачи попытались сделать реконструкцию полового органа, но через неделю началось угрожающее жизни заражение, и член ампутировали. «Ментально первый год был ужасным, я провел много времени со своим психотерапевтом. Не считал больше себя мужчиной, не хотел сохранять брак, думал, что никогда больше не смогу смотреть на жену», — вспоминает он.

Сперва автор поста пытался подавлять сексуальное желание, но позже научился вести интимную жизнь с ампутированным пенисом. Мужчина признал, что хотя теперь его анатомия устроена немного по-другому, он все же способен вступить в близость и эякулировать. Однако при эякуляции его сперма не «извергается», как у здоровых мужчин, а «вытекает».

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      Александра Лисица
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