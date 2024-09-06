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07:08, 6 сентября 2024Забота о себе

Мошонка мужчины раздулась и стала свисать ниже колен из-за тяжелой болезни

Фото: Martha Dominguez de Gouveia / Unsplash

Мошонка 60-летнего мужчины раздулась настолько, что полностью спрятала его пенис и стала свисать ниже колен. Случай, произошедший в Марокко, описали в журнале Urology Case Reports.

Урологи Университета Мухаммеда V в Марокко смогли помочь пациенту, который десять лет терпел постоянное увеличение мошонки. Его состояние называют лимфедемой мошонки, или слоновой болезнью, при тяжелом течении которой скопление жидкости вызывает сильный отек мягких тканей. Специалисты указали на то, что пациенты с таким недугом жалуются на трудности с гигиеной, недержание мочи, неприятный внешний вид, потерю либидо, неподвижность, серьезное истощение.

Размер мошонки пациента, по сообщениям врачей, увеличился до 60 сантиметров. Она фактически «поглотила» гениталии мужчины и сместила его яички, из-за чего он жаловался на боль и постоянные инфекции мочеполовой системы.

Медики приняли решение об операции: они удалили пораженные слоновой болезнью кожу и ткани и реконструировали мошонку, сохранив яички и пенис. После операции качество жизни пациента значительно улучшилось. «Для предотвращения и лечения тяжелых случаев слоновости мошонки решающее значение имеет ранняя диагностика наряду с комплексной терапией», — предупредили лечившие его урологи.

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      Александра Лисица
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