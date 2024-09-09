Мужчина залез в коробку и заказал доставку на адрес бывшей партнерши

В Нидерландах мужчина доставил себя в коробке на адрес бывшей возлюбленной

Мужчина из Нидерландов получил тюремный срок после того, как доставил себя в коробке к дому бывшей партнерши. Об этом пишет Dutch News.

33-летний голландец состоял в отношениях около года. Когда партнерша рассталась с ним, мужчина не смог перенести разрыв достойно. 18 мая 2024 года он заказал доставку объемной посылки на адрес бывшей возлюбленной в городе Херенвен. После этого он сам залез в коробку, которую забрал курьер.

По словам пострадавшей, бывший бойфренд выскочил из коробки с пистолетом, забрал ключи и скрылся. После этого женщина установила камеру наблюдения, которая трижды засняла голландца проникающим в дом. В один из визитов мужчина установил GPS-трекер за плитой. Женщина обратилась с записями в полицию. Во время допроса мужчина объяснил, что доставка себя в коробке была «единственным способом войти и вернуть свои вещи». Он также заявил, что женщина дала разрешение на визиты и ключи были переданы ему ранее. Впоследствии выяснилось, что бывший любовник засыпал женщину электронными письмами и создал учетную запись в социальной сети от ее имени.

Хотя полиция не нашла оружия, которым он угрожал бывшей партнерше, мужчину признали виновным в незаконном проникновении и преследовании. Его приговорили к четырем месяцам тюрьмы и на три года запретили приближаться к пострадавшей.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре мужчина испачкал женщину мочой ради знакомства с ней. Во время разбирательства выяснилось, что он смешивал мочу с мукой и выливал смесь на женщин, которые ему нравились.

