Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:00, 9 сентября 2024Мир

На Западе обвинили США в подготовке конфликта на Украине с одной целью

Профессор Дизен: США устроили конфликт на Украине ради ценных ресурсов

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

США устроили переворот и военный конфликт на Украине ради ценных ресурсов. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил норвежский профессор Гленн Дизен.

«США помогут Киеву ослабить стратегического соперника Америки, а также заполучат контроль над ископаемыми на сумму 12 триллионов долларов на Украине», — написал он.

По словам профессора, в качестве «помощи» Украине Вашингтон устроил переворот, чистку в украинском политическом аппарате, СМИ и культуре, фальсификацию выборов, начал войну и сорвал мирные соглашения.

Эксперт отметил, что ключевой целью американского правительства всегда являлось использование Киева как тарана против России, но оно также хотело заполучить доступ к ценным природным ископаемым Украины.

Ранее Дизен выразил мнение, что успехи Российской армии в зоне боевых действий приводят к каскадному обрушению Украины. Он добавил, что Вооруженные силы Украины испытывают логистические проблемы, также ощущается нехватка оружия и боеприпасов.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В авиакатастрофе уникального самолета под Москвой погибли его создатель и летчик, уволенный за трюк. Что о них известно?

      В Латвии раскрыли подробности падения дрона

      В России оценили траты бюджета на нацпроекты

      У известной телеведущей диагностировали рак

      Россиян предупредили о непривычной для сентября погоде

      НАСА отложило миссию ESCAPADE первого запуска New Glenn

      Россиянин покурил в туалете самолета из Кубы, назвал стюардесс «шлюхами» и попал на видео

      Стало известно об уходе российского вице-мэра на СВО после громкого скандала

      Кейт Миддлтон объявила о завершении лечения от рака

      Москвичка лишилась жилья и десятков миллионов рублей из-за мошенников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше