На Западе обвинили США в подготовке конфликта на Украине с одной целью

Профессор Дизен: США устроили конфликт на Украине ради ценных ресурсов

США устроили переворот и военный конфликт на Украине ради ценных ресурсов. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил норвежский профессор Гленн Дизен.

«США помогут Киеву ослабить стратегического соперника Америки, а также заполучат контроль над ископаемыми на сумму 12 триллионов долларов на Украине», — написал он.

По словам профессора, в качестве «помощи» Украине Вашингтон устроил переворот, чистку в украинском политическом аппарате, СМИ и культуре, фальсификацию выборов, начал войну и сорвал мирные соглашения.

Эксперт отметил, что ключевой целью американского правительства всегда являлось использование Киева как тарана против России, но оно также хотело заполучить доступ к ценным природным ископаемым Украины.

Ранее Дизен выразил мнение, что успехи Российской армии в зоне боевых действий приводят к каскадному обрушению Украины. Он добавил, что Вооруженные силы Украины испытывают логистические проблемы, также ощущается нехватка оружия и боеприпасов.