На Западе рассказали об охоте российских военных на иностранных специалистов на Украине

Профессор Малинен: ВС РФ ведут охоту на иностранных специалистов на Украине

Вооруженные силы (ВС) России ведут охоту на иностранных специалистов на Украине. Об этом рассказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети X.

«Игры кончились, судя по всему. Россия, похоже, ведет безжалостную охоту на иностранных специалистов на Украине», — сказал он.

Ранее экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что поставленная странами Запада военная техника для Вооруженных сил Украины уничтожена, и ее обломки разбросаны по обочинам в Курской области. Он добавил, у ВСУ отсутствуют резервы подобной техники.