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16:49, 6 сентября 2024Мир

В США заявили об уничтожении западной техники в Курской области

Джонсон: обломки западной техники разбросаны по обочинам в Курской области

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Поставленная странами Запада военная техника для Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена, и ее обломки разбросаны по обочинам в Курской области. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive.

«Шоссе по пути в Курскую область выглядит как огромнейшая свалка: западные танки, все виды бронетехники, которые вы можете себе представить, боевые машины взорваны и уничтожены. Это буквально обломки на обочине дороги», — отметил эксперт.

Джонсон добавил, у ВСУ отсутствуют резервы подобной техники. Кроме того, из-за атаки на Курскую область они усложнили для себя логистику, поэтому им приходится преодолевать большие расстояния, чтобы пополнить запасы.

Ранее Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский недооценил возможности России, когда напал на Курскую область. «Интересно, это они сами придумали такой ход или им помогала НАТО? Если люди из альянса принимали участие в планировании, это ставит под вопрос их компетентность», — заявил эксперт.

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      Дарья Устьянцева
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