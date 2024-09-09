Названа возможная цель удара Израиля по Сирии

Times of Israel: целью удара Израиля по Сирии могла стать военная база Ирана

В результате предполагаемого ракетного удара Израиля по территории Сирии могли быть поражены объекты Ирана в данной стране. В частности, иранская база по производству ракет, об этом написало издание The Times of Israel.

«Считается, что область Масьяф, расположенная к западу от Хамы, используется в качестве базы иранских сил и проиранских формирований. В последние годы она неоднократно становилась целью атак, которые приписывались Израилю», — говорится в статье.

В данном месте находится Центр научных исследований и разработок. Как утверждают израильские власти, иранские силы используют его для производства высокоточных ракет класса «земля — земля».

В ночь на 9 сентября телеканал Al Jazeera проинформировал, что самолеты ЦАХАЛ осуществили не менее 15 авиаударов по центральным районам Сирии в ночное время — армия Израиля использовала воздушное пространство Ливана и Средиземного моря.

Позже стало известно, что сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили повторную ракетную атаку армии Израиля на военные объекты к западу от города Хама, расположенного в 220 километров от Дамаска.

Утром 8 сентября армия обороны Израиля сообщила, что зафиксировала около 50 запусков снарядов с территории Ливана по северным районам страны. Так, около 30 снарядов были зафиксированы в районе Верхней Галилеи.