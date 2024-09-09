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19:31, 9 сентября 2024Забота о себе

Некоторых россиян призвали отказаться от сыра

Диетолог Залетова предупредила, что гипертоникам нужно есть сыр понемногу

Фото: Alexander Maasch / Unsplash

Даже небольшой кусок сыра содержит достаточное количество необходимого каждому человеку кальция, поэтому есть его нужно регулярно, отметила диетолог, заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова. Однако этот продукт может быть противопоказан некоторым людям. О том, кому стоит отказаться от сыра, она рассказала россиянам в беседе с aif.ru.

По словам Залетовой, если сыр является единственным источником кальция, то следует съедать 60-100 граммов сыра в сутки. Если же в меню другие продукты с кальцием — кефир, йогурты, молоко, — то порцию можно уменьшить.

В то же время доктор напомнила, что сыр — калорийный продукт, поэтому людям с лишним весом нужно следить за размером порции. Ограничивать употребление этого продукта также рекомендуется гипертоникам, так как он содержит много соли.

Полностью отказаться от сыра диетолог рекомендовала людям с непереносимостью лактозы. Залетова объяснила, что у них сыр вызывает множество неприятных симптомов: тошноту, вздутие живота, сыпь на лице. Кроме того, полностью исключить этот продукт из рациона нужно при наличии аллергии на него, так как в этом случае употребление сыра также может вызвать множество осложнений: от слабости до отека Квинке.

Ранее педиатр Регина Николаева призвала некоторых россиян не есть гречку на ночь. Она рассказала, что отказаться от вечернего употребления продукта придется людям с заболеваниями ЖКТ.

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      Вера Владзиевская
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