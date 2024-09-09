Некоторых россиян призвали отказаться от сыра

Диетолог Залетова предупредила, что гипертоникам нужно есть сыр понемногу

Даже небольшой кусок сыра содержит достаточное количество необходимого каждому человеку кальция, поэтому есть его нужно регулярно, отметила диетолог, заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова. Однако этот продукт может быть противопоказан некоторым людям. О том, кому стоит отказаться от сыра, она рассказала россиянам в беседе с aif.ru.

По словам Залетовой, если сыр является единственным источником кальция, то следует съедать 60-100 граммов сыра в сутки. Если же в меню другие продукты с кальцием — кефир, йогурты, молоко, — то порцию можно уменьшить.

В то же время доктор напомнила, что сыр — калорийный продукт, поэтому людям с лишним весом нужно следить за размером порции. Ограничивать употребление этого продукта также рекомендуется гипертоникам, так как он содержит много соли.

Полностью отказаться от сыра диетолог рекомендовала людям с непереносимостью лактозы. Залетова объяснила, что у них сыр вызывает множество неприятных симптомов: тошноту, вздутие живота, сыпь на лице. Кроме того, полностью исключить этот продукт из рациона нужно при наличии аллергии на него, так как в этом случае употребление сыра также может вызвать множество осложнений: от слабости до отека Квинке.

Ранее педиатр Регина Николаева призвала некоторых россиян не есть гречку на ночь. Она рассказала, что отказаться от вечернего употребления продукта придется людям с заболеваниями ЖКТ.

