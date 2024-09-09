Незаконный заезд ребенка на «Гелендвагене» по улицам российского города попал на видео

В России мужчина посадил ребенка за руль внедорожника в городе, попав на видео

Мужчина посадил малолетнего сына за руль «Гелендвагена» и попал на видео. Запись, ранее появившуюся в соцсетях, разместил телеканал «Царьград» в Telegram.

Предположительно, видео было сняло в Оренбурге. На кадрах мальчик едет по одной из оживленных улиц. «Рачик газует, братан», — комментирует происходящее сидящий на переднем пассажирском сиденье мужчина — вероятно, его отец.

Видеоряд сопровождается песней, лирический герой которой «плюет на закон».

Ранее в Подмосковье водитель сбил женщину с ребенком возле поликлиники. 44-летний водитель не справился с управлением и сбил пешеходов. Обоих пострадавших госпитализировали.