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00:07, 10 сентября 2024Мир

В Пентагоне заявили о важности для ВСУ удерживать Красноармейск

Пентагон: ВСУ важно удерживать Красноармейск из-за значения города

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Вооруженным силам Украины (ВСУ) важно продолжать попытки удержать Красноармейск (украинское название — Покровск) в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР), поскольку США считают расположение города стратегическим. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, пишет РИА Новости.

В министерстве обороны США напомнили, что город находится на стратегическом пересечении дорог, «в особенности с точки зрения линий коммуникациий». «Очевидно, что для Украины важно продолжать удерживать его», — подчеркнул представитель ведомства.

По его словам, ВСУ сейчас «много инвестируют» в попытки удержать Красноармейск.

Ранее бывший начальник штаба министерства обороны Германии Нико Ланге заявил, что ситуация вокруг Красноармейска стала большой проблемой для украинской армии.

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      Марина Совина
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