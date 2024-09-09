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09:15, 9 сентября 2024Интернет и СМИ

Побывавшие в США комики сравнили американскую и российскую аудитории

Комик Чабдаров: американцы на выступлениях комиков вставляют свои комментарии
Расул Чабдаров

Расул Чабдаров . Кадр: STAND UP / YouTube

Популярные российские комики Расул Чабдаров и Хетаг Хугаев, недавно побывавшие в США, сравнили американскую и российскую аудитории. Подробности они раскрыли в видео, доступном на YouTube-канале Хугаева.

Стендаперы рассказали, что недавно побывали в Нью-Йорке и посетили концерт американских комиков. Чабдаров отметил, что его удивило то, как на шутки на выступлениях юмористов реагируют местные жители. «У нас как смеются: мы рассказываем что-то, шутка, и зрители такие: "Ха-ха-ха". А они по-другому смеются», — заявил он.

По его словам, американцы в ответ на каждую реплику комиков на концертах вставляют свои короткие комментарии. «В России уже бы дрался человек со сцены, с кулаками в зал прыгнул», — добавил Хугаев.

Ранее Чабдаров сравнил российский и американский юмор. По его мнению, российские комики только учатся держаться на сцене и чувствовать зал, в отличие от опытных американских коллег. При этом он отметил, что отечественные юмористы хорошо умеют писать шутки.

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      Олег Давыдов
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