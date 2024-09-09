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06:12, 9 сентября 2024Интернет и СМИ

Появились подробности последних дней жизни Маслякова

Масляков провел последние дни жизни в отделении паллиативной помощи

Фото: Maxim Burlak / Russian Look / Global Look Press

Ведущий Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков провел последние дни жизни в отделении паллиативной помощи. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, Масляков два года боролся с онкологией. Восемь месяцев назад врачи сообщили, что лечение уже не помогает. Все время лечения телеведущий не общался с журналистами, уделяя внимание своей семье.

Масляков скончался на 83-м году жизни 8 сентября. По данным Telegram-канала SHOT, причиной смерти стал рак легких.

Александр Масляков вел КВН с 1964 года. В 1994 году он был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств России». В 2002 году телеведущему вручили премию ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения. Кроме того, он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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      Евгений Силаев
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