Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:00, 9 сентября 2024Россия

Пожар после атаки БПЛА российского региона локализован

Губернатор Гусев: пожар в Острогожском районе локализован

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Пожар в Острогожском районе Воронежской области, начавшийся после атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), локализован. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Идет активная фаза разминирования территории и тушения пожара. Выехавшие жители остаются в пунктах временного размещения и у родственников», — написал губернатор.

Глава региона добавил, что восстановлено энергоснабжение одного села. Также возобновлено движение по дороге Воронеж — Луганск.

В ночь на 7 сентября Гусев заявил, что после подавления беспилотного летательного аппарата в Острогожском районе началась детонация взрывоопасных предметов.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Победа действующих губернаторов и бывшие министры в Госдуме. Как прошли выборы в России?

      Российский боец уничтожил в Курской области украинскую БМП канистрой с бензином

      Известная актриса прошлась по улице без штанов

      Врач случайно удалил пациенту здоровый орган вместо больного

      В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения о выявлении ортонайровируса в Китае

      Грибы использовали для управления роботами

      Пожар после атаки БПЛА российского региона локализован

      Женщина услышала шутку о себе на свадьбе сестры и испортила торжество

      Садальский рассказал о тяжелой болезни Маслякова

      Редчайший российский дрон уничтожил Leopard в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше