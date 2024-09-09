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16:59, 9 сентября 2024Экономика

Раскрыты последствия отмены льготной ипотеки

После отмены льготной ипотеки вторичное жилье подорожало сильнее новостроек

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

После отмены массовой льготной ипотеки вторичное жилье в крупных городах России подорожало сильнее новостроек. Такие данные приводят аналитики федерального портала «Мир квартир» в своем исследовании.

Так, за август средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 0,7 процента, до 116,1 тысячи рублей, а стоимость готового жилья увеличилась на 1 процент, до 6,1 миллиона рублей. За тот же срок «квадрат» в новостройках подорожал на 0,6 процента, до 136,7 тысячи рублей, а квартиры выросли в цене на 0,4 процента, до 7,2 миллиона рублей.

«Ожидается, что тенденция продолжится и далее, ведь у новостроек нет больше козыря дешевой ипотеки, а цены на них выше», — пояснил гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

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Сильнее всего квартиры на «вторичке» подорожали в Краснодаре (плюс 5,6 процента), Томске (плюс 5,2 процента), Чебоксарах (плюс 4,6 процента), Новосибирске (плюс 4,4 процента) и Ижевске (плюс 3,9 процента). Наибольшее снижение цен заметили в Московской области (минус 2,8 процента), Санкт-Петербурге (минус 1,8 процента), Рязани (минус 1,5 процента), Улан-Удэ (минус 1,4 процента) и Липецке (минус 1,4 процента). В Москве динамика цен на готовые квартиры оказалась незначительной — средняя стоимость лота выросла на 0,2 процента, до 19,96 миллиона рублей.

Ранее аналитики предрекли дополнительное подорожание съемным квартирам в Москве. Ставки аренды за год уже выросли в 1,5 раза и рискуют повыситься еще на 5-10 процентов на фоне высокого спроса и дефицита предложения.

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      Нина Ташевская
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