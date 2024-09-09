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07:00, 9 сентября 2024Бывший СССР

Рогов заявил об уничтожении пункта дислокации ВСУ с наемниками под Славянском

Рогов: пункт дислокации ВСУ с наемниками уничтожен под Славянском
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Пункт временной дислокации бойцов ВСУ с иностранными наемниками был уничтожен в подконтрольном киевскому режиму городе Николаевка под Славянском в ДНР. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«Поступила оперативная информация об уничтожении пункта временной дислокации боевиков ВСУ с иностранными наемниками в городе Николаевка», — заявил он.

По словам Рогова, пункт дислокации находился в гостинице «Заря» и был уничтожен ракетным ударом.

Ранее Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины после потери Новогродовки в Донецкой народной республике в панике перебрасывают силы, чтобы избежать обвала фронта. О взятии Новогродовки стало известно 8 сентября. Вооруженные силы Украины беспорядочно сопротивлялись, поэтому город удалось сохранить практически целым.

6 сентября Рогов также указал на то, что Владимир Зеленский просчитался с нападением на Курскую область, получив взамен огромные невосполнимые потери.

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      Марина Совина
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