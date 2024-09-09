Американца арестовали по обвинению в сговоре с «Росатомом»

Жителя Массачусетса Бхамбхани арестовали по обвинению в сговоре с «Росатомом»

В США арестовали жителя штата Массачусетс Сэма Бхамбхани по обвинению в сговоре с целью обхода антироссийских санкций из-за продажи лазерного оборудования якобы в интересах российской государственной корпорации «Росатом», об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные судебных делопроизводств.

Отмечается, что Бхамбхани постоянно проживает в США. Он был арестован 9 сентября. Власти США обвиняют его в создании компании, якобы участвовавшей в схеме по обходу экспортных ограничений в отношении России.

Согласно данным следствия, Бхамбхани вступил в сговор с российским гражданином Максимом Тесленко, якобы занимавшимся перепродажей оборудования конечному покупателю в лице Уральского электромеханического завода (подразделение «Росатома»).

Бхамбхани и Тесленко обвиняются по двум эпизодам: заговор, а также контрабанда с пособничеством и подстрекательством. Тесленко объявили в розыск.

Ранее в США арестовали гражданина России Павла Кублицкого, которого обвиняют в хакерской деятельности.