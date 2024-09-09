Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:44, 9 сентября 2024Мир

Американца арестовали по обвинению в сговоре с «Росатомом»

Жителя Массачусетса Бхамбхани арестовали по обвинению в сговоре с «Росатомом»

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

В США арестовали жителя штата Массачусетс Сэма Бхамбхани по обвинению в сговоре с целью обхода антироссийских санкций из-за продажи лазерного оборудования якобы в интересах российской государственной корпорации «Росатом», об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные судебных делопроизводств.

Отмечается, что Бхамбхани постоянно проживает в США. Он был арестован 9 сентября. Власти США обвиняют его в создании компании, якобы участвовавшей в схеме по обходу экспортных ограничений в отношении России.

Согласно данным следствия, Бхамбхани вступил в сговор с российским гражданином Максимом Тесленко, якобы занимавшимся перепродажей оборудования конечному покупателю в лице Уральского электромеханического завода (подразделение «Росатома»).

Бхамбхани и Тесленко обвиняются по двум эпизодам: заговор, а также контрабанда с пособничеством и подстрекательством. Тесленко объявили в розыск.

Ранее в США арестовали гражданина России Павла Кублицкого, которого обвиняют в хакерской деятельности.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Польские десантники высадились в селе вместо пустыни. Один боец упал на крышу, другой — повис на проводах

      Apple представила iPhone 16. Чем удивляют новые смартфоны и сколько они стоят?

      Раскрыты цены новых iPhone 16

      Американца арестовали по обвинению в сговоре с «Росатомом»

      На Украине раскрыли ожидания от Зеленского после слов Нуланд

      Украина направила запросы в несколько стран с требованием выдать сбежавшего депутата

      iPhone 16 Pro получили увеличенный дисплей

      В США рассказали о попытке ВСУ компенсировать крупные потери солдат

      Кейт Миддлтон внезапно излечилась от рака, но в это верят не все. Почему во дворце не хотят признавать, что она здорова?

      Бывший тренер сборной раскритиковал российскую систему подготовки хоккеистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше