Россиян предупредили о непривычной для сентября погоде

Синоптик Вильфанд: в Центральной России будет непривычно тепло для сентября

В сентябре показатели температуры воздуха в Центральной России будут непривычно высокими для сентября. Об аномальной погоде предупредил россиян научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

«В Центральном федеральном округе настоящая летняя погода, я бы сказал - суперлетняя погода, потому что в середине недели температура воздуха приблизится к рекордным максимальным значениям, которые наблюдались до сих пор», — рассказал синоптик.

Вильфанд отметил, что в ближайшую неделю в регион придут теплые массы из Северного Казахстана, а также Среднего и Ближнего Востока. По прогнозам синоптика, в четверг, 12 сентября в столице воздух прогреется до плюс 26-28 градусов Цельсия, а ночью температура не опустится ниже плюс 15 градусов. Метеоролог подчеркнул, что такая погода типична для июля и назвал ее «летом в лучшем варианте».

Ранее июльскую погоду москвичам пообещал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По словам синоптика, высокие температуры будут держаться всю неделю с 9 сентября.