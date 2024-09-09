Москвичам пообещали июльскую погоду

Синоптик Шувалов: всю неделю в Москве ожидается июльская погода

На неделе с 9 сентября в Москве ожидаются июльские температурные значения. Такую погоду пообещал жителям столицы уководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1».

По словам синоптика, почти все ночи будет плюс 11-16 градусов Цельсия, а днем — 22-27 градусов тепла. Метеоролог добавил, что аномально теплая погода также наблюдается почти во всех средней полосе и на севере.

«Так от Архангельска до Туапсе. Этот антициклон достигает колоссальных размеров. У нас на всю страну только два атмосферных вихря: этот антициклон, который захватывает европейскую часть, влияя на погоду на Урале и в Западной Сибири, и циклон на Дальнем Востоке», — пояснил Шувалов. По прогнозам синоптика, бабье лето в Москву придет в октябре.

Ранее ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предположила, что сентябрь 2024 года в Москве может стать самым сухим за всю историю наблюдений.