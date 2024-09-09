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20:19, 9 сентября 2024Интернет и СМИ

Россияне массово заинтересовались просмотром роликов на одной платформе

Пользователи стали смотреть ролики в «VK Видео» на Smart TV в пять раз дольше

Фото: PxHere.com

Россияне стали в пять раз дольше смотреть ролики на платформе «VK Видео» на Smart TV, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе соцсети. В августе пользователи ежедневно проводили за просмотром роликов и стримов 300 миллионов минут, что в несколько раз больше, чем было в июне.

Стало известно, что в среднем пользователи платформы смотрят контент на телевизоре около 200 минут в день. Самым популярным контентом оказался детский. Далее идут лайфстайл стримы, фильмы и сериалы. При этом влияние на значительный рост средней продолжительности просмотра контента оказали подборки фонового видео и музыки. Чаще всего их используют в различных общественных заведениях, а продолжительность таких подборок составляет примерно 7 часов.

Ранее сообщалось, что, согласно данным Mediascope Cross Web, в последнем месяце лета россияне чаще всего смотрели ролики на таких платформах, как YouTube и «VK Видео».

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      Анастасия Алимпиева
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