Россиянин нашел в лесу Тюмени «внеземные» грибы

Россиянин нашел в лесу «внеземные» грибы. Об этом пишет агентство URA.ru.

Речь идет о занесенном в Красную книгу Тюмени клавариадельфусе пестиковом, шапка которого представляет собой булавовидную форму. Известно, что данный гриб является условно съедобным, но имеет при этом неприятный вкус. Обычно он окрашен в светло-желтые тона.

«На улице восьмой день осени, а погода летняя. Встретил какие-то внеземные грибы», — рассказал мужчина.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области россиянин нашел самый дорогой гриб в мире. Тогда был обнаружен кордицепс, который широко применяется в китайской медицине и является мощнейшим иммуномодулятором.