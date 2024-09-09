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18:51, 9 сентября 2024Силовые структуры

Россиянина отправят в психбольницу за нападение на людей с ножом

В Люберцах напавшего с ножом на людей россиянина отправили в психбольницу

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Московской области прокуратура направила в суд для применения принудительной меры медицинского характера уголовное дело в отношении напавшего с ножом на прохожих россиянина. Мужчину поместят в психбольницу. Об этом в понедельник, 9 сентября, в своем Telegram-канале сообщила областная прокуратура.

По данным следствия, 8 ноября 2023 года на улице Кирова в городе Люберцы подсудимый беспричинно напал на прохожих. Он успел нанести ножом удары в голову женщине и мужчине, а также вонзил орудие в грудь 14-летнего подростка. В дело вмешались оказавшиеся рядом судебные приставы, которым удалось обезоружить и задержать мужчину.

Экспертиза показала, что у задержанного психическое расстройство и в момент происшествия он не осознавал характер своих действий, а значит, нуждается в принудительном лечении в стационаре специализированного типа.

9 сентября Санкт-Петербургский городской суд отправил на принудительное лечение местного жителя Евгения Олейника, набросившегося с ножом на полицейского.

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      Владимир Седов
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