Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:58, 9 сентября 2024Силовые структуры

Россиянка смогла спастись от насильника при помощи хитрости

В Москве женщина смогла спастись от насильника при помощи хитрости

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Москве женщина смогла спастись от насильника при помощи хитрости. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, по пути от метро Волжская на россиянку напал молодой человек азиатской внешности. Он повалил ее на землю и попытался сорвать одежду. Тогда девушка уговорила насильника пойти к ней домой. Около подъезда она попросила его подождать, пока она проверит, что дома никого нет. Мужчина согласился, а девушка поднялась в квартиру и вызвала полицию. Нападавший сбежал до приезда силовиков. Теперь его ищут.

Ранее в Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двоих граждан Киргизии, которые изнасиловали двух малознакомых девушек в квартире на проспекте Мира.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Колумбийские наемники ВСУ расстреляли пленного российского бойца. Делом попросили заняться ФСБ и СК

      Стало известно о желании Макрона заменить исторические витражи в Нотр-Даме на современные

      Раскрыты детали о причинах крушения самолета Ан-2 под Москвой

      В Верховной Раде заявили о невозможности переноса ЛЭП под землю

      В России стартовали продажи инновационного робота-пылесоса. Чем удивляет новинка от Dreame?

      Реклама

      В Польше заявили о нейтрализации российской диверсионной операции

      Жена российского миллиардера рассказала об одежде 12-летней давности в своем гардеробе

      Глава канала «Пятница!» оценил будущее телевидения в России

      Сменившая гражданство российская легкоатлетка назвала США своим домом

      Опубликовано первое фото потерпевшего крушение под Москвой самолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше