Россиянка смогла спастись от насильника при помощи хитрости

В Москве женщина смогла спастись от насильника при помощи хитрости

В Москве женщина смогла спастись от насильника при помощи хитрости. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, по пути от метро Волжская на россиянку напал молодой человек азиатской внешности. Он повалил ее на землю и попытался сорвать одежду. Тогда девушка уговорила насильника пойти к ней домой. Около подъезда она попросила его подождать, пока она проверит, что дома никого нет. Мужчина согласился, а девушка поднялась в квартиру и вызвала полицию. Нападавший сбежал до приезда силовиков. Теперь его ищут.

Ранее в Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двоих граждан Киргизии, которые изнасиловали двух малознакомых девушек в квартире на проспекте Мира.